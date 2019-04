El último look de Emily Ratajkowski es tan impactante que te va a resultar increíble

La modelo británica se sale de la ‘norma’ y sorprende con un estilismo que sí te atreverás a ponerte esta primavera

Arriesgada, súper sexy y, en ocasiones, excesiva. Así es Emily Ratajkowski, quien suele acaparar titulares por sus looks explosivos con los que, además de revolucionar la Red, deja poco lugar a la imaginación. En las últimas horas, el nombre de la modelo ha vuelto en convertirse en noticia. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en esta ocasión no ha sido precisamente por presumir de curvas, sino por todo lo contrario.

A pesar de que ha dejado claro no tener reparos a la hora de mostrar su cuerpo, la británica ha demostrado que también puede triunfar con un estilismo que podríamos catalogar como ‘conservador’ y que, además, todas las fashionistas desearían tener en el armario. Emily ha sido captada paseando por las calles de la Gran Manzana con un outfit de inspiración masculina cargado de tendencias, protagonizado por un traje en marrón tostado ligeramente oversize que ha acompañado con una camiseta básica negra ajustada. La celeb ha finalizado este sencillo, pero rompedor, estilismo con unas sneakers blancas, gafas de sol de montura cat eye, mini bolso con cadena y maxi pendientes dorados, que ponían la nota de brillo y sofisticación al conjunto.

No cabe duda de que la sencillez, la comodidad y el estilo masculino están calando hondo en el panorama celeb y los trajes monocolor pisan más fuerte que nunca. Si no que se lo digan a Vicky Martín Berrocal, quien no se separa de una de las prendas más prometedores de la primavera.