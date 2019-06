View this post on Instagram

Después de un ratito en la cocina, @elisa.blazquez me ha enseñado a hacer nuevos platos para mi menú semanal. Açaí bowl, hamburguesas de legumbres, granola… Todo buenísimo y súper sano 💪😋 #food #tasty #menu #healthy #lifestyle . After a while in the kitchen, @elisa.blazquez has taught me how to make new recipes for my weekly menu. Açaí bowl, vegetable burgers, granola… Everything is tasty and super healthy 💪😋 #food #tasty #menu #healthy #lifestyle