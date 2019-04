View this post on Instagram

Sundog and I went for a walk and decided to add a little workout on the beach at the same time! 🐶 😉 Follow along on @centrfit. #CentrOwner #TrainCentr / Sundog y yo hemos ido a dar un paseo y al mismo tiempo he decidido añadir un pequeño entrenamiento en la playa. 🐶😉 Síguenos en @centrfit. #CentrOwner #TrainCentr (Link in bio!)