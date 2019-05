La joven actriz ha causado autentico impacto en el Festival de Cannes al versionar la mítica silueta que encumbró al modisto francés en los años 40

Ocurrió en París hace más de 70 años, concretamente en 1947. Christian Dior revolucionaba el mundo de la moda en plena post guerra con el lanzamiento de su primera colección de Alta Costura y su mítico New Look. La silueta hiperfemenina de falda amplia y cintura muy ceñida que se convertiría desde entonces en todo un símbolo que perduraría durante décadas y que se materializaba en una icónica imagen que todo entendido en la materia tiene grabada a fuego en su cabeza. Una fotografía en blanco y negro en la que una estilizada maniquí posa con el inconfundible traje Bar, que pasaría a la historia por reivindicar el glamour de lo femenino frente a la austeridad de los años precedentes.

Una imagen que daba lugar al mito y que ha sido reinterpretada hace muy poco en el Festival de Cine de Cannes por Elle Fanning de la mano de Maria Grazia Chiuri, actual directora creativa de la Maison francesa. La jovencísima actriz y miembro del jurado conquistaba la Croissette a su llegada al estreno de Once Upon a Time in Hollywood enfundada en un increíble conjunto que evocaba a la perfección al diseño original.

Se trataba de una cuidada creación de Alta Costura compuesta por una camisa de organza de seda en color marfil con grandes mangas y lazada al cuello y una voluminosa falda con infinitas capas de tul en tono azul noche. El inconfundible sombrero negro de rafia, pero en versión XXL, ponía el broche de oro a un look de auténtico lujo que tardará mucho tiempo en ser olvidado.