La presentadora y la modelo apuestan por el mismo vestido, un sugerente diseño asimétrico con el que muestran su lado más atrevido. ¿Quién gana la ‘batalla’?

No cabe duda de que el animal print es uno de los estampados de la temporada. Además de invadir los escaparates en sus mil y una versiones, la tendencia más salvaje se ha colado de lleno en los armarios de las celebs. Una de las últimas en sumarse a la fiebre ha sido Lara Álvarez, quien sorprendió en la presentación de Supervivientes 2019 con un rompedor vestido de seda de Malne. En concreto, un modelo asimétrico con sugerente cut out y gran abertura en la pierna con el que la presentadora calentaba motores para la aventura en Honduras.

Sin embargo, la asturiana no ha sida la única en rendirse ante este atrevido diseño made in Spain que también forma parte del vestidor de la mismísima Mar Flores. A sus 49 años, la modelo ha presumido de cuerpazo con este mismo vestido y ha compartido una llamativa imagen que no ha dejado indiferente a sus seguidores. Con los brazos en alto y la pierna flexionada 90 grados, la madrileña ha intentado mantener el equilibrio para posar delante del espejo y deleitar a sus fans.

Lamentablemente, no sé sabe con qué calzado combinó la modelo del vestido. Eso sí, la ex de Fernando Alonso optó por unas sandalias de tiras de la marca Exe Shoes que encajaban a la perfección con el outfit, que finalizó con complementos inspirados en la naturaleza. Un detalle que forma parte de la inmensa mayoría de los looks ‘hondureños’ que próximamente veremos en la pequeña pantalla. ¿Quién ha sido la ganadora del duelo más salvaje? | [LEER: El fiestón de María Jesús Ruiz y los concursantes de GH DÚO tras la final]