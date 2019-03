Las ‘celebs’ más fashion se empoderan para adelantarse al Día de la Mujer

View this post on Instagram

“La meta y el camino somos nosotras. CAMINEMOS JUNTAS” @benedettaelle da la bienvenida a la comida por el Día Internacional de la Mujer que celebramos por segundo año consecutivo porque creemos que es una buena oportunidad para crear un espacio donde conocernos mejor, intercambiar ideas, compartir puntos de vista y en definitiva sumar. #MujeresELLE