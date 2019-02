No hay mejor complemento a un look de alfombra roja que un buen peinado y maquillaje. A veces la diferencia está en los pequeños detalles. Aquí puedes encontrar los que han marcado tendencia sobre la alfombra roja

Sin duda alguna, el inesperado cambio de look de Charlize Theron ha sido el gran acontecimiento que ha marcado la tendencia ‘beauty’ en los Premios Óscar 2019. Su nuevo corte ‘bob’ oscuro ha causado sensación sobre la alfombra roja. Liso y sin estridencias, se trataba de un favorecedor estilismo que, casualmente, se ha convertido en el peinado más repetido por muchas de las asistentes, entre ellas Emilia Clarke e Irina Shayk. Y es que, si algo ha marcado los ‘beauty looks’ de los Premios Óscar 2019 ha sido la naturalidad. Melenas sueltas y maquillajes neutros han sido las notas dominantes de una velada en la que, como no podía ser de otra manera, Lady Gaga ha puesto el toque de fantasía con su look ‘Audrey’.

