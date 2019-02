El ‘destape’ de Letizia y otros mensajes ocultos del look de la Reina

Sus Majestades han ofrecido una cena en honor del presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra y su esposa.

La Primavera ha llegado al Palacio Real, y lo ha hecho de pleno. Así lo ha demostrado doña Letizia con la elección de su estilismo para la cena de gala que Sus Majestades han ofrecido en honor del presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello. Para esta ocasión tan especial, la esposa de Felipe VI ha rescatado de su vestidos un favorecedor vestido palabra de honor en color malva con flores bordadas y corte princesa de su modisto de cabecera, Felipe Varela, que estrenó en 2011, en la cena previa a la boda de los actuales duques de Cambridge y que no había vuelto a lucir desde entonces. Un modelo que resaltaba no solo la espectacular figura de la Reina y sus torneados brazos y hombros, sino también el tono de su piel, más bronceada que de costumbre, probablemente gracias a algún tipo de producto de belleza, ya que es de sobra conocido que doña Letizia no suele exponerse al sol.

La esposa de Felipe VI ha combinado el vestido con la tiara floral, una de sus preferidas y que hacía más de un año que no utilizaba. Una elección un tanto llamativa ya que esta pieza fue un regalo de bodas de Franco a la entonces princesa Sofía y que resulta curioso que la Reina la haya rescatado justo ahora, cuando la polémica por la exhumación de Franco atraviesa sus horas más intensas. La consorte también ha lucido los pendientes de diamantes que don Juan Carlos y doña Sofía le regalaron hace ya quince años por su enlace con el príncipe de Asturias, un bonito gesto ahora que los Reyes están a punto de celebrar su decimoquinto aniversario de boda. La Reina también ha llevado una de las pulseras gemelas de Cartier del lote de Victoria Eugenia. Además, tal como marca el protocolo, doña Letizia ha lucido la la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, que le concedió Ollanta Humala en 2015.