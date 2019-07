El cantante almeriense y la mismísima reina Letizia comparten el mismo secreto de belleza para presumir de sonrisa

David Bisbal se encuentra en su momento más dulce. Además de haberse convertido recientemente en padre por segunda vez, el almeriense continúa cosechando éxitos encima de los escenarios cuando se cumplen casi dos décadas desde que despegara su andadura en la industria musical. A lo largo de todos estos años, el cantante de Diez mil maneras no solo ha ido transformando y puliendo su estilo delante del micrófono, sino también su imagen. Tanto es así que, a sus 40 años recién cumplidos, el concursante de OT 1 puede presumir de estar más guapo y en forma que nunca. Sin embargo, a pesar de que pensábamos que la belleza del cantante no escondía ningún secreto, resulta que el popular triunfito también tiene sus trucos.

Invisalign u ‘ortodoncia invisible’. Este es el misterio que se encuentra tras la resplandeciente sonrisa del intérprete de Tú y yo. Se trata del tratamiento de ortodoncia más discreto del momento, que mejora la estética y la salud bucodental. Este aparato únicamente está compuesto por una férula de termoplástico para los dientes, construida con diversos alineadores transparentes que se van cambiando para conseguir corregir la mala posición de las piezas dentales. A diferencia de otros sistemas más tradicionales, como los ‘robustos’ brackets de alambre, este tratamiento pasa prácticamente inadvertido para el ojo humano.

Además de las ventajas estéticas que ofrece la ‘ortodoncia invisible’, este tratamiento también destaca por la comodidad y rapidez de los resultados. En apenas unos meses, el almeriense ha conseguido una sonrisa más amplia y unos dientes más alineados.

Eso sí, este innovador sistema no es apto para todos los bolsillos. Mientras que una ortodoncia con brackets metálicos ronda los 3.000, el tratamiento contratado por David Bisbal podría ascender a 5.000 euros. No obstante, el almeriense no es el único rostro conocido que se ha apuntado a la ‘ortodoncia invisible’. Las actrices Amaia Salamanca y Adriana Ugarte, el futbolista Cristiano Ronaldo, jugador de la NBA Pau Gasol o la mismísima reina Doña Leticia han sucumbido ante la aparente eficacia de este puntero tratamiento dental. | [LEER MÁS: El gran dilema al que se enfrentan Miguel Torres y Paula Echevarría]