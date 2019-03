La curiosa coincidencia entre Paz Vega y Máxima de Holanda

La actriz ha presentado en Madrid un nuevo modelo de máquina de café en compañía de su marido Orson Salazar.

Máxima de Holanda crea escuela. Su diseñador fetiche traspasa fronteras. La última en caer rendida a los encantos de Taminiau ha sido Paz Vega. La actriz ha escogido al modisto encargado de vestir a la consorte holandesa para algunas de sus citas más importantes para su última aparición pública. Ha sido en Madrid, donde Paz Vega ha presentado junto a marido, Orson Salazar un nuevo modelo de máquina de café.

Para esta cita, la actriz ha escogido un precioso vestido cocktail en chiffon negro y dorado con lazada al cuello de la colección Ready to Wear de TAMINIAU. Un modelo de corte lady, largo midi y mangas largas que está disponible en la web del modisto por un precio de 1100 euros.

Primera tienda en Madrid

El diseñador holandés acaba de inaugurar su primera pop up store en Madrid, que estará abierta durante dos meses y medio y en la que se puede adquirir su colección Ready to Wear. Son modelos inspirados en sus diseños de Alta Costura, pero que permiten a la mujer vestir en todos los ámbitos de su vida cotidiana, no solo en las grandes ocasiones, pese a que Taminiau siempre ha reconocido que son los grandes eventos los que le fascinan. Por ahora cuenta con grandes figuras internacionales entre sus clientas, como Beyoncé o Lady Gaga, además de Máxima o Matilde de Bélgica. Ahora se suma Paz Vega, quizás doña Letizia sea la próxima, ya que la esposa de Felipe VI va poco a poco abriendo el abanico de firmas de moda en su vestidor.