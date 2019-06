La estilista revela las razones por las que se convirtió en la invitada perfecta.

La presencia de Victoria y David Beckham en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio acaparó todas las miradas a las puertas de la Catedral de Sevilla. La pareja posó ante decenas de fotógrafos que se agolpaban en el lugar momentos antes de que el jugador blanco y la presentadora contrajeran matrimonio. Unos invitados de lujo que, una vez más, se han convertido en las estrellas de este día tan especial. La prestigiosa estilista Cristina Reyes, en cuyas manos han estado figuras tan importantes de nuestro país como Isabel Preyler, Genoveva Casanova o Ana Boyer, ha analizado para Look el vestido que la ex spice girl ha elegido para la que muchos han denominado ‘la boda del año’. Un modelo muy comentado que parece tener admiradores y detractores a partes iguales.

«Victoria Beckham fue la más elegante, la mejor. Me repatea que la gente diga que se saltó el protocolo porque iba de blanco, y no iba de blanco sino que iba de estampado. Además es un blanco roto, un blanco tiza con un estampado de cadenas que no es lo mismo que ir de blanco. Cuando hay una boda con tantísimas restricciones de colores, que es una cosa que no habíamos visto antes, te dejan pocas opciones», explica Cristina Reyes. Análisis en el que profundiza un poco más: «fue la más elegante. Llevaba el largo adecuado, que es largo ‘midi’, un largo que es tendencia y que además es muy elegante». Para la creadora de algunos de los estilismos más espectaculares de Isabel Preysler, como por ejemplo el que lució la celebrity en su primera aparición con Mario Vargas Llosa en Nueva York, no hay dudas sobre lo acertada que estuvo la diseñadora en esta cita. «A ellos se les exigía ir de chaqué. Cuando esto es así ellas deberían haber ido de corto, pero bueno, todas iban de largo y de brillos que es súper inadecuado. A mí me parece que es cero tendencia ahora mismo, pero más allá de eso, ir de brillo de día es lo peor. Un crimen de moda», apunta.

Otra de las cuestiones que aborda Cristina Reyes durante su conversación con este digital son las críticas que ha recibido la mujer de David Beckham por su estilismo, comentarios a los que no duda en responder. «Se meten con ella porque iba muy tapada. No tienen en cuenta de que iba a una catedral, que iba con manga. Estaba perfecta. Le puso un toque de color en los zapatos, que también dicen también que se saltó el protocolo. Pero no eran rosas, eran fucsias, hay como 50 tonalidades entre los dos colores en un pantone», añade. Las gafas de sol es otra de las cuestiones que han sido muy criticadas en torno a Victoria Beckham, un complemento que no se quitó a las puertas de la Catedral de Sevilla. «Me han dicho que dentro se las quitó, entiendo que se las pusiera porque están haciendo un montón de fotografías y con ese sol lo que no quieres es que te cojan con un mal gesto», aclara.

«Iba con su colección, le daba igual que Meghan Makle llevara ese vestido antes. Ella ha tenido esa generosidad y no le ha importado lucirlo después. Creo que todos los especialistas han alabado el look de Victoria, estaba perfecta», dice Cristina Reyes en defensa de la británica. La estilista tiene clara su opinión sobre los invitados al enlace real: «Victoria Beckham la más, la número uno y la mejor. Lección de estilo a todo lo que había en la boda. Nuria Roca iba muy bien, pero le fallaban los zapatos porque esas plataformas están super 'out', y la mujer de Luca Modric. Fin», termina diciendo la estilista de las celebrities más reputadas de nuestro país.