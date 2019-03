Una diseñadora valenciana clona el bikini de flores de las campanadas utilizando botellas de plástico, hueveras y otros materiales reciclados

Cristina Pedroche lució uno de sus ‘vestidos’ más sorprendentes hasta la fecha el pasado fin de año. Debajo de una gran capa rosa que no desvelaba demasiado, la reina de las campanadas escondía un bikini de flores en tonos violetas del que salía una cola de tul rosa con detalles en clave glitter.

Un diseño firmado por Tot-Hom compuesto por un top y coulotte con aplicación de 250 flores de organza natural cosidas a mano con más de 90 horas de trabajo, y una cola de tul paillette con más de 50 metros de tejido. Los zapatos y la flor de la capa estaban confeccionados en vidrio reciclado, un pequeño guiño a su compromiso particular con el reciclaje.

El vestido-bikini de Pedroche levantó todo tipo de comentarios, incluidos los que aludían al plagio mientras tiraban de hemeroteca y se rescataba el espectacular diseño de Yves Saint Laurent que Laetitia Casta se encargó de lucir sobre la pasarela en el año 1999. Ahora, y con el verano cada vez más cerca, una artista valenciana se ha encargado de hacer una nueva recreación, hecha, esta vez sí, con materiales 100% reciclados y reciclables.

La intención de Rosa Montesa, no obstante, no es la de lanzar una colección de bikinis florales que inunde las playas españolas en la cada vez más próxima temporada estival, sino demostrar que realizar un diseño de las mismas características con materiales reciclados era completamente viable. Tres modelos que estarán expuestos solamente durante los días que duren las Fallas, en su taller de Valencia. “Mi intención no era hacer un homenaje, simplemente quería demostrar que SÍ es posible hacer flores preciosas con material reciclado, a pesar de que Cristina dijera que no era posible, y por eso solamente llevó unos cristalitos reciclados incrustados en las sandalias y en una flor. Pues yo creo que #sisepuede hacer”, comenta en uno de sus posts de Instagram, después de que su obra se hiciese viral.

La diseñadora valenciana explicaba recientemente en una entrevista a EFE, que para ella fue todo un reto llevar a cabo esta empresa, mientras comentaba que “las flores de plástico están recortadas y modeladas con calor y luego cosidas a un sujetador“. Rosa Montesa realizó la cola del vestido con plástico de embalar y, para la capa utilizó el plástico que se usa para hacer paneles de publicidad.

Auténticas obras de arte que ha podido realizar gracias a su madre, de 90 años, con cuya ayuda fe capaz de reproducir un vestido de fallera con material reciclado; desde la falda, el corpiño y las manteletas, hasta los complementos, como los zapatos y pendientes. Aquella idea también recibió muchas críticas, aunque esto lo hizo en homenaje a su madre, “que es la artista”, y sin cuyos patrones e ideas, dice, habría sido imposible hacer sus creaciones.