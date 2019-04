No es la primera vez que comparan a Cristina Pedroche con la mismísima Kylie Jenner, pero no ha sido precisamente por los ceros de sus respectivas cuentas corrientes. La madrileña y la empresaria más poderosa, según afirma la revista Forbes, han vuelto a cruzar sus caminos en cuestión de estilo. Además de compartir pasión por las ‘sneakers’ de Puma y lucir detalles en sus looks que parecen casi idénticos, la hermana pequeña de Kim Kardashian y la esposa del chef David Muñoz han protagonizado poses en sus diferentes cuentas de los ‘social media’ que han provocado una y otra vez, las odiosas comparaciones.

Sin embargo, con motivo de la llegada del mes de abril, la presentadora ha vuelto a dar la campanada (y no precisamente en la Puerta del Sol), con un estilo que nuevamente nos ha hecho volver a poner los ojos en el clan Kardashian. De todos es sabido que las ‘celebrities’ más populares de la crónica social han instaurado un peculiar estilo que cambia radicalmente con la nueva tendencia. Para este 2019 Kylie Jenner se ha vuelto abanderada de los pantalones ciclistas, una tendencia con las que aún no se habían atrevido las famosas patrias, hasta hoy. Cristina Pedroche ha vuelto a coger el testigo de la millonaria benjamina del clan más famoso de la pequeña pantalla protagonizando un auténtico ‘sorpasso’ de sus looks con una radical vuelta de hoja de la tendencia de los pantalones ciclistas.

Así, como cada día, Cristina publicaba una instantánea en su cuenta de Instagram en los momentos previos a entrar en directo. Nuevamente lo más llamativo fue su elección de estilo. La vallecana posaba con un llamativo mono de lycra con doble manga y pantalón ciclista de la firma Goiclothing, la marca de ropa deportiva de Jessica Goicoechea (la polémica influencer convertida en un auténtico fenómeno viral gracias a su espectacular cambio físico).

La pieza en sí es el mono Ariel, que en la actualidad se encuentra rebajado en un 35 % en la tienda online de la firma, se puede adquirir por 29'24 euros. Lo más llamativo del diseño es sin duda su color ya que, aunque la tendencia ciclista aplicada al 'street style' aún no había vivido esta explosión de color, ni siquiera dentro del clan Kardashian. ¿Copiará Kylie el look de Cristina en esta ocasión?