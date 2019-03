La presentadora no ha podido evitar caer en la tentación de ser desleal, aunque tan solo por una noche, al prestigioso chef

Que no salten las alarmas. Cristina Pedroche y David Muñoz están tan felices y enamorados como siempre. La popular presentadora sigue bebiendo los vientos por el chef más ‘canalla’ de la cocina española, aunque no ha podido evitar cometer un pequeño desliz, tan solo por una noche. Pero no con él, sino con su restaurante. Fan de DiverXo y StreetXo -los afamados establecimientos de su marido-, ella misma se ha delatado en las redes visitando un restaurante de la competencia, El Flaco, un prestigioso local madrileño especializado en cocina fusión tailandesa. Precisamente, la especialidad de Muñoz.

La colaboradora de Zapeando subía a sus ‘stories’ de Instagram la imagen de uno de los platos estrella de la casa, el ‘black bao’ de langostino, curry rojo y avellanas; un sulento bocado al que añadía un escueto pero revelador comentario: “Mmm”. Por supuesto, no se olvidaba de etiquetarlo debidamente. Incluso, como señal de agradecimiento, también el perfil de El Flaco se hacía eco de la mención de la vallecana.

Cristina Pedroche nunca ha ocultado su pasión por la buena cocina, sobre todo desde que es pareja del cocinero con tres estrellas Michelin. En más de una ocasión ha presumido de los ‘homenajes’ culinarios que se da en los restaurantes de su marido, de los que ejerce como la mejor publicista posible. Pero estos festines no suponen ningún impedimento para ella a la hora de lucir tipazo. Y es que en más de una ocasión ha demostrado lo feliz y orgullosa que se siente con su cuerpo, manteniéndose siempre ajena a la críticas y comentarios tóxicos.

En este aspecto, el ejercicio físico es su mejor aliado puesto que, además de ser una de sus grandes aficiones, le sirve para compensar cualquier tipo de exceso a la mesa.