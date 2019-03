La simpática presentadora ha compartido en sus redes sociales la anécdota que le ha hecho tener que cambiar de ropa en el último momento

Una de las aficiones favoritas de Cristina Pedroche es la de sorprender a sus seguidores en Instagram con sus increíbles y, en ocasiones, escuetos looks. La popular presentadora se ha convertido en toda una ‘influencer’ capaz de crear tendencia con las prendas más sensuales e impactantes. Más allá de sus espectaculares y comentados looks de Nochevieja, la vallecana se atreve con todo… o casi todo. Y es que recientemente ha tenido que ‘autocensurarse’ con uno de sus últimos estilismos, uno que no ha pasado ni por su propio filtro.

“Looks que por delante sí, pero por detrás no”, escribía la colaboradora de Zapeando junto a su última imagen colgada en la red social. Un montaje en el que se puede apreciar la vista delantera y lateral de su ‘outfit’, uno con el que enseñaba más de lo deseado, incluso, por ella misma. La propia Cristina explicaba lo sucedido en una de sus ‘stories’: “Mañana tengo un evento y me quería poner esta camisa y esta falda de Capriche. Y yo, que soy así de lista, he decidido probármelo hoy, un día antes. ¿Y qué pasa? Que la camisa es más corta de lo que debería ser, porque claro, yo me doy la vuelta ¡y se me ve el culete! ¡Así no puedo ir!”.

El estilismo en cuestión se trataba de un original conjunto compuesto por una camisa blanca larga y una microfalda beige con lazadas de la firma española Capriche que, en teoría, deberían quedar superpuestas dando lugar a un resultado desestructurado muy distinto al conseguido por Cristina Pedroche. No obstante, ella se lo tomó con su habitual sentido del humor y no dudó en compartir la anécdota con sus más de 2 millones de 'followers'.