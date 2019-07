Los cosméticos favoritos de las ‘celebs’ a un clic en Amazon

Gigi Hadid, Emma Watson, Gisele Bündchen, Gwyneth Paltrow… Tienen millones de dólares y, sin embargo, estos productos ‘low cost’ forman parte de su ritual de belleza

No es ningún secreto que la inmensa mayoría de las celebs destinan tiempo y, sobre todo, dinero en cuidar su imagen, que es su carta de presentación. En este sentido, las cremas de alta gama y los cosméticos exclusivos son productos que no faltan en su neceser. Sin embargo, además de los tratamientos de lujo, las estrellas también esconden secretos de belleza low cost que consideran infalibles e irremplazables. Afortunadamente, para todas las fanáticas de la belleza, muchos de estos aliados beauty están disponibles en Amazon a un precio asequible con resultados más que prometedores.

La crema ‘todoterreno’ de Gwyneth Paltrow

Crema facial, contorno de ojos, tratamiento para labios, cicatrices y estrías o mascarilla capilar. Estos son solo algunos de los miles de usos de Egyptian Magic Cream, una crema creada con elementos naturales, aceite de oliva, cera de abeja, miel, polen de abeja, jalea real y propóleo, que no hay problema cutáneo que se le resista. Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Gisele Bündchen y Elsa Pataky son algunas de las celebs que la tienen en su haber y han probado sus milagrosos resultados.

¿Precio? 29,90 euros.

El bálsamo labial de Emma Watson

Emma Watson y Kristen Stewart tienen claro cuál es su producto estrella para reparar los labios: Burt’s Bees Beeswax Lip Balm. Se trata un bestseller de las farmacias americanas que aportan a esta parte del cuerpo una sensación de calma. Este bálsamo labial natural está compuesto de aceites de coco y girasol, ricos en vitaminas y ácidos grasos esenciales, para nutrir, acondicionar y suavizar los labios, cera de abeja para la hidratación y, lo más importante, un aceite de menta que produce un hormigueo refrescante.

¿Precio? 7,41 euros.

El champú de las hermanas Kardashian-Jenner

Tras las largas y cuidadas melenas de las mediáticas hermanas se encuentra un champú de culto: Finesse. No se trata de un producto de alta gama, sino de uno que puedes encontrar en las estanterías del supermercado. La misma Kim Kardashian confesó que utiliza este champú para cuidar su pelo como se merece: “Hace que tu pelo brille y tenga un tacto muy suave. Siento que limpia mi cabello incluso mejor que algunas marcas más caras y he convencido a mis hermanas para lo usen también”. Kendall Jenner dio la razón a su famosa hermana y reveló a Allure: “Kim fue la que me hizo enamorarme del champú de Finesse. He probado de todo y es el que mejor me funciona. Mi melena pasa por muchos cambios y los peluqueros siempre me preguntan cómo puede mantenerse tan sedosa. Bueno, pues este es el secreto”.

¿Precio? 26,20 euros.

El exfoliante estrella de Gigi Hadid

Uno de los pasos más importantes de la rutina de cuidado facial es la exfoliación y para este proceso la mayor de las hermanas Hadid confía, desde hace más de una década, en un mismo producto. Se llama St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub, es el cosmético de culto de la firma y su precio es low cost. Se trata de un limpiador de albaricoque hecho con polvo de cáscara de nuez 100% natural perfecto para presumir de una piel suave, tersa y definitivamente radiante. “Desde que estaba en secundaria he usado productos de farmacia para cuidar la piel. Mantengo una rutina sencilla para no malacostumbrar a mi piel. Así se mantiene limpia y bonita. ¡Es suficiente!”, reveló la supermodelo a Teen Vogue.

¿Precio? 7,84 euros.