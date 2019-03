La hija de Pablo de Grecia se ha convertido en toda una influencer e 'it girl' cuyo estilo traspasa fronteras.

No es ningún secreto que entre la reina Letizia y Marie Chantal de Grecia no existe una relación especialmente estrecha, sino más bien todo lo contrario. La esposa de Pablo de Grecia, quien fuera uno de los íntimos amigos del rey Felipe en su etapa de estudiante en la prestigiosa universidad de Georgetown, no dudó en atacar de manera casi frontal a doña Letizia a través de las redes sociales cuando se produjo el desafortunado ‘rifirrafe’ entre ella y doña Sofía en Palma de Mallorca. “Ha mostrado su verdadera cara”, dijo entonces la norteamericana, lo que supuso la gota que colmó el vaso en lo que era ya un secreto a voces, la ‘mala’ relación que mantenía con la consorte española. Hasta ese momento, solo había rumores sobre esta cuestión, aunque sí era un hecho el distanciamiento de Sus Majestades con los parientes griegos de don Felipe.

Pese a que entre Marie Chantal y doña Letizia la relación es cualquier cosa menos fluida, la norteamericana no puede obviar que ambas mujeres tiene ahora un punto de inflexión que las une más que nunca. Las dos siempre han sido grandes apasionadas de la moda y referentes de estilo, cada una a su manera y en su ámbito. De hecho, Marie Chantal posee una firma de moda infantil de la cual son seguidoras numerosas personalidades a nivel internacional.

Unidas por las nuevas generaciones

Al margen de esta cuestión, el nexo de unión entre la Reina y su ‘archienemiga’ es precisamente su pasión por la moda, encarnada en la figura de la hija mayor de Marie Chantal, Olympia de Grecia. La Princesa se ha convertido en imagen de la firma ‘Pretty Ballerinas’ para la campaña del próximo verano de la marca española. La hija de Pablo de Grecia toma el relevo de otra ‘it girl’ y princesa, Alessandra de Osma que protagonizó la anterior campaña de la empresa menorquina, que se ha convertido en todo un referente internacional a cuyos pies -nunca mejor dicho- se han puesto figuras de la talla de Beatriz de York, Miranda Kerr o Angelina Jolie.

Aunque no es habitual ver a doña Letizia con calzado plano, cuando lo ha llevado se ha decantado por manoletinas de 'Pretty Ballerinas', especialmente en sus años como princesa de Asturias. De hecho, en una ocasión lució un modelo con cristales de Swarovski valorado en casi 500 euros que generó todo tipo de críticas. También la princesa Leonor y la infanta Sofía son fans de la firma menorquina y han llevado en varias ocasiones modelos de la marca. Un punto de encuentro más que podría limar asperezas con Marie Chantal.