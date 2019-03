Primero las horquillas y ahora… no imaginas qué complemento revival vuelve

Blanca Suárez fue de las primeras en llenarse el pelo de horquillas de moño a la vista. Una tendencia que puede quedar eclipsada por otra de la época de las Spice Girls que ya está empezando a resurgir

Hace un par de meses nos quedamos de piedra con un look de Blanca Suárez, concretamente, el que eligió para asistir a la premier de la película Tiempo después. Y no por el espectacular vestido negro de pailletes, sino por su peinado. La actriz aparecía en la alfombra roja con un estilo que no sabíamos si nos encantaba o nos horrorizaba, montado con un montón de horquillas de moño a la vista. Pero si lo llevaba ella, había que estar pendiente.

Y así es, las horquillas al aire están de moda. Ya no solo las de moño, también las típicas ‘clic’ que llevábamos hace años a todo color. Una vuelta atrás que tiene mucho que ver con los 80/90 y las tendencias de hoy que miran a esa época. Desde los pantalones tipo ciclista que vaticinaron las Kardashian a todos los modelos de deportivas que se están reeditando y llevan todas las ‘celebs’.

Sin alejarnos de los complementos, hay otro que parece que también quiere reclamar su lugar. Llegado directamente desde la época de las Spice Girls… ya es una realidad el retorno de la cinta elástica. Ha sido una influencer internacional la que nos ha puesto sobre la pista, Bella Hadid, que se ha colocado este accesorio.

En el desfile de Prada primavera-verano e la Semana de la Moda de Milán, celebrado en septiembre de 2018, ya pudimos ver sobre la pasarela que los complementos diadema serían uno de los hitos de la próxima temporada. Bien en versión cinta como la instamodel o bien en formato XXL como propone la firma italiana, estás tardando en hacerte con el complemento del momento.