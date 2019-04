¿Ha perdido fuelle Coachella? Mira los primeros looks de esta edición y decide

Existe una ley no escrita que, con el paso de los años, cobra más fuerza. La primavera no ha llegado hasta que no arranca Coachella. El festival musical con más fuerza a nivel internacional se convierte así en el pistoletazo de salida del esperado cambio de armario, gracias a las propuestas que muchas ‘celebrities’ pasean por la alfombra verde del Empire Polo Club.

El aire rockero se funde con el ‘boho’ y el ‘hippie’ con prendas y complementos que son pura tendencia. En este 2019, en el que Rosalía se ha consagrado como la auténtica reina del panorama musical mundial, los rostros conocidos no han faltado en el público del macro evento. De nuevo las Instamodels como Gigi Hadid, Kendall Jenner o Hailey Bieber hacían acto de presencia, sin embargo, en esta nueva edición parece que las bucólicas imágenes de siempre, en las que las reinas VIP parecían protagonistas de la portada de un disco, han brillado por su ausencia.

Coachella, como los tiempos, está cambiando. Mientras que el evento organizado por Levi’s, uno de los patrocinadores de la fiesta, parecía rescatar la esencia de lo que un día fue la semana musical más célebre del planeta, los famosos a pie de pista no han sido tan plausibles como en otras ocasiones. A espera de lo que suceda durante el resto de los días que restan para poner el punto y final hemos podido encontrar algún que otro destacado ‘celeb’ y más de una tendencia con los que abrir boca. Vinilo, ‘Tie dye’, beisboleras, sombreros y gorras… el ramillete de tendencias que han lucido los rostros conocidos no tiene desperdicio a pesar de la evidente bajada de nivel. ¿No lo crees? Mira nuestra galería ||[LEER MÁS: María Jesús Ruiz y el mensaje escondido tras su último look]