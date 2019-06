Chenoa cumple 44 años en un gran momento personal y profesional pero los aciertos en las alfombras rojas todavía se le resisten

Chenoa cumple hoy 44 años y lo hace convertida en una de las cantantes más famosas de España. Su paso por ‘Operación Triunfo’, hace ya 18 años sirvió para que, la que hasta ese momento era cantante del casino de Palma de Mallorca, se diera a conocer no solo en nuestro país sino también alrededor del mundo.

Su éxito sobre los escenarios ha traspasado todas las barreras y a fecha de hoy la artista no solo canta sino que ha escrito un libro, es colaboradora de un programa de televisión, ha actuado como jueza de diversos ‘talents’ y ha prestado su voz a dibujos de animación. Esta exposición se ha visto también reflejada en las alfombras rojas, donde Chenoa es invitada habitual.

Estrenos de cine, entregas de premios musicales, presentaciones televisivas o galas solidarias son solo algunas de las excusas que han llevado a la argentina a posar ante los flashes con sus ‘mejores galas’. Pero si hay algo que se le resiste a la de ‘Cuando tú vas’ eso es lo de acertar con sus looks. Pero no todo está perdido ya que tal y como se ha confirmado desde LOOK, la ex de David Bisbal cuenta con el negro como el mejor aliado y la prueba está en que los mejores estilismos con los que la artista ha posado son del color más oscuro de la paleta. ¿Quieres verlos todos? ¡Pincha en la galería!