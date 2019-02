Charlize Theron protagonista del cambio de look más sorprendente de los Óscar

La sudafricana ha renunciado a su icónica melena rubia y ha apostado por un estilismo de plena tendencia.

No estaba nominada a ningún galardón, pero aún así ha acaparado todas las miradas, y no solo por su espectacular outfit o el impresionante collar de Bulgari que ha lucido en la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles. Charlize Theron se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche de los Premios Óscar por su radical cambio de look. La actriz, de origen sudafricano, ha dicho adiós a su mítica melena rubia y ha sorprendido con un nuevo estilo totalmente renovado.

La intérprete se ha decantado por un corte de pelo muy de tendencia, de tipo bob y en color castaño oscuro que resalta el tono claro de su piel y el color de sus ojos. No es la primera vez que la ganadora de Óscar dice adiós a su rubio natural, aunque en anteriores ocasiones, sus cambios de look han estado motivados por cuestiones relacionadas con exigencias del guion, algo que parece que no ocurre en este caso. Tal como ha confirmado su estilista, Adil Abergel, la decisión de Charlize obedece a motivos personales y además, ha sido algo repentino. Tanto es así, que hasta ha compartido el proceso del cambio con sus seguidores de Instagram.

La sudafricana ha sido una de las más elegantes de la alfombra roja con un espectacular diseño con estoce en la espalda en tono azul celeste de Dior, una de sus firmas fetiche que ha combinado con un collar de brillantes de Bulgari y pendientes de la misma marca.