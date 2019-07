Céline Dion lo ha vuelto a hacer: sus looks imposibles durante la Semana de la Moda de París

Los extravagantes estilismos del ‘fenómeno Céline’ paralizan las calles de la capital francesa

Céline Dion ha encontrado definitivamente su hueco dentro del mundo de la moda. Tras el fallecimiento de su marido y su hermano en enero de 2016, comenzó el 'fenómeno Dion'. La cantante canadiense se ha convertido en una de las celebs más extravagantes y atrevidas y, por supuesto, en una de las invitadas 'más buscadas' en el front row parisino. Como era de esperar, la artista ha aterrizado en la capital francesa para no perderse ni uno de los desfiles de la Alta Costura de la Paris Fashion Week, donde ha vuelto a mostrar sus looks más imposibles. No hay estilismo ni tendencia que se le resista… ¡No te pierdas la galería con los looks más impactantes de la cantante de My Heart Will Go On en la Ciudad de las Luces!