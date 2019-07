Catherine Zeta Jones y su radical cambio de look, ¿o tiene truco?

La actriz galesa ha impactado en el desfile de Fendi en Roma presumiendo de nueva imagen

En ella los cambios radicales no suponen ninguna novedad. El rostro de Catherine Zeta Jones se ha transformado tanto en los últimos años que una pequeña variación en su imagen apenas aporta nada que deba llamar especialmente nuestra atención. Pero en esta ocasión su pelo ha conseguido sorprendernos. La actriz asistía al desfile de Fendi en Roma junto a su hija, Carys Douglas, luciendo una nueva melena corta muy favorecedora que le otorgaba un aire muy distinto a como acostumbrábamos a verla habitualmente.

La protagonista de La máscara del Zorro había hecho de su larga cabellera oscura una de sus principales señas de identidad por lo que cuesta imaginar que se haya decidido a cortar por lo sano. ¿Qué ha pasado entonces? Todo parece indicar que ha querido ‘engañarnos’ decantándose por un falso bob, un truco estilístico al que han recurrido un gran número de celebs e, incluso, la reina Letizia antes de que decidiera someterse en 2015 a su cambio de look más radical hasta la fecha.

Una tendencia siempre al alza en peluquería para todas aquellas mujeres que quieren verse distintas pero que no consiguen reunir el valor para cortar su melena de una forma tan drástica. Así, una de las últimas personalidades en hacerlo ha sido Carlota Casiraghi en la fiesta posterior a su boda civil con Dimitri Rassam consiguiendo una imagen muy glamurosa, similar a la que presentaba Catherine Zeta Jones. Pero este no ha sido el único peinado con el que la estrella galesa ha deslumbrado en los últimos años. Su pelo ha sido objeto de múltiples modificaciones en los últimos años.