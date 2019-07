La duquesa de Cornualles celebra su 72 cumpleaños en uno de sus mejores momentos.

Camilla Parker Bowles nunca ha llamado la atención por su estilo ni por su belleza. La actual esposa del príncipe Carlos ha vivido a la sombra primero de Diana de Gales y después de Kate Middleton y Meghan Markle que, en cuestiones estilísticas, acaparan todo el protagonismo.

Es cierto que, aunque la duquesa de Cornualles fue, durante mucho tiempo considerada la ‘mala de la película’ en la separación entre los príncipe de Gales, ahora, casi un veinticinco años después de la muerte de Lady Di, parece que se ha ganado el respeto de los británicos que la ven ya con otros ojos. A día de hoy, la nuera de la reina Isabel es una mujer renovada, feliz y que cumple de manera impecable con sus obligaciones con la Corona.

Pese a que nunca ha llamado especialmente la atención por sus looks, Camilla es una mujer fiel a un determinado a estilo y una adelantada a las tendencias, aunque en un rango bastante más sutil al que lo fue Diana de Gales.

Como ‘royal senior’, la duquesa de Cornualles no acapara la misma atención que sus nueras, Meghan y Kate Middleton, pero no hay que obviar que la experiencia siempre es un grado y en el caso de Camilla sus looks van desde lo clásico a lo exótico, con una capacidad única para adaptar su estilo a cada situación, muy en la línea de la reina doña Sofía, con quien comparte el gusto por los caftanes de tejidos ligeros. Pincha en la galería y descubre las claves del estilo de Camilla Parker.