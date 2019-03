¡Cambio de look! Shakira dice adiós a su característica melena rubia

La cantante se despide de su imagen habitual para dar la bienvenida a una tonalidad más oscura

A pesar de que sus agendas echan humo, Shakira y Gerard Piqué aprovechan sus días de descanso para sumar momentos en familia. Tanto es así que, este domingo, la pareja ha disfrutado de un partido de baloncesto desde la grada, donde han estado acompañados por sus hijos, Sasha, de 4 años, y Milan, de 6. Como grandes apasionados del F. C. Barcelona, la familia ha vibrado con cada tanto de su equipo. A pesar de que los pequeños han acaparado gran parte del protagonismo en el Palau, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido por los millones de seguidores de la artista: su nuevo e inesperado cambio de look.

La colombiana se ha despedido de su característico y voluminoso pelo rubio ondulado para dar la bienvenida a un nuevo estilo. La estrella de la canción ha decidido renovar su imagen con una melena visiblemente más lamida, apelmazada y… ¡En una tonalidad más oscura! La cantante de Hips Dont’ Lie únicamente ha mantenido el rubio en la zona de la raíz y en los mechones más cercanos al rostro. Eso sí, ha permanecido fiel a sus rizos marcados. Poco a poco, Shakira parece que está regresando a su estado ‘natural’ y al color de pelo con el que la conocimos en la década de los 90, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria musical.

No obstante, aunque en los últimos años se ha 'plantado' en el rubio platino, la realidad es que la artista ha probado incontables cambios de look. Desde rubio platino con raíces oscuras y toda la paleta de castaños, hasta moreno azabache, ondas de ensueño y colores fantasías.