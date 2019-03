Descubrimos un complemento muy especial que vincula a la esposa de Felipe VI con la que fuera su primera novia oficial.

Se acabaron las incógnitas. Ya sabemos de dónde procede el misterioso broche con forma de abeja con el que doña Letizia ha sorprendido en uno de sus actos en Argentina. Un accesorio poco habitual en ella y que recuerda irremediablemente a los estilismos de su suegra, la reina doña Sofía o incluso a la infanta doña Elena, mucho más partidarias de este tipo de complementos.

Se trata de un broche de ámbar que la Reina recibió de manos de la Primera Dama de República Dominicana, Cándida Montilla durante su último viaje de cooperación el pasado mes de mayo. Está elaborado en ámbar, que curiosamente se utiliza como amuleto para repeler las malas energías y el mal de ojo y la Reina lo recibió con unos pendientes a juego que aún no ha entrenado. El conjunto fue elaborado por la prestigiosa firma Joyas Criollas, toda una institución en la República Dominicana y que tiene entre sus clientas nada más y nada menos que a Isabel Sartorius, la que fuera primera novia oficial del rey Felipe. También la reina doña Sofía, gran amante de los broches, se encuentra entre las clientas de la firma.

No es la primera vez que doña Letizia e Isabel comparten gusto por complementos similares. De hecho, la Reina en su etapa de princesa ya lució uno de los bolsos que diseñaba la ex de don Felipe.

40 años de historia

Joyas Criollas es una empresa familiar fundada en 1979 en Santo Domingo por Noel Salvador Valette Abreu. A lo largo de sus ya cuatro décadas de historia, la empresa se ha convertido en todo un referente en la industria orfebre dominicana, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Cuenta con puntos de venta en países como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Panamá y varios países europeos y tiene la colección de ámbar más importante de todo el país. De hecho, una de sus piezas más destacadas es el Rosario de Larimar, que se exhibe de forma permanente en el Museo de Santiago de Compostela.



No solo la reina doña Letizia ha sucumbido a los encantos de Joyas Criollas, sino que la empresa puede presumir de tener entre sus clientes a figuras como Julio Iglesias, Ricky Martin, Raphael, Óscar de la Renta, Shakira, Paloma San Basilio o Adolfo Suárez. | [LEER MÁS: El escote de Letizia eclipsa el look en rojo España de Juliana Awada]