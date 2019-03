El bolso de rafia se reinventa y vuelve a ser el complemento viral del 2019

La casa Jacquemus ha sido la encargada de lanzar el accesorio del que hablan todas las amantes de la moda

La primavera no solo altera la sangre, sino también el armario. Como cada año por estas fechas, los escaparates de moda y, sobre todo, Instagram han vaticinado cuál será el complemento estrella que nos acompañará durante los próximos meses. Al igual que la temporada pasada, el bolso de rafia (mimbre o paja) vuelve a colarse en la lista de ‘objetos de deseo’. Eso sí, en esta ocasión regresa MUY reinventado y de la mano de uno de los diseñadores más innovadores del momento, que está en boca de todos los amantes del sector: Jacquemus.

El nombre del francés vuelve a ocupar titulares y timelines, aunque esta vez no por poner a la venta carísimas y polémicas miniaturas realizadas en piel. La nueva propuesta de Jacquemus se llama Le Baci y es un bolso de rafia rematado con flecos que se postula como must have de la temporada. La casa de moda presentó el modelo de la colección Primavera-Verano 2019 el pasado mes de septiembre, que fue puesto a la venta en febrero. Desde entonces, no ha dejado de sumar adeptos. Entre ellos, estrellas como Dua Lipa o Nina Suess.

Sin embargo, a pesar de ser un bolso irresistible, no lo es tanto su precio. El tamaño pequeño (Le Petit Baci) está valorado en 390 euros, mientras que el midi (Le Baci) puede estar en tu vestidor por 490 y el XXL (Le Grand Baci), por 810 euros. Afortunadamente, las cadenas low cost se han puesto rápidamente las pilas y se han encargado de que todas las fashionistas puedan sumarse de la nueva it bag de rafia de la primavera.

