La actriz deslumbra con sus compañeras de reparto en el Festival de Cine de Málaga y llama la atención por su 'nuevo' peinado

El Festival de Cine de Málaga sigue su curso. Tras una alfombra inaugural en la que reinó la primavera, a lo largo del fin de semana llegó el primer plato fuerte. Lo protagonizaron cuatro mujeres, Blanca Suárez, Amaia Salamanca, Belén Cuesta y Macarena García, quienes comparten protagonismo en la película A pesar de todo, que se presentó en la ciudad andaluza por todo lo alto.

Cuatro looks de día, donde la intérprete de Sin tetas no hay paraíso se llevó el premio en un duelo muy ajustado, y cuatro looks de noche con los que hicieron brillar la alfombra roja de la premier. Diseños asimétricos, grandes aberturas y un detalle que llamó especialmente la atención: el cambio beauty de Blanca Suárez.

La madrileña recuperaba el flequillo para la puesta de largo de su último filme. Un corte por encima de las cejas que ella misma compartía en sus redes sociales con el humor que la caracteriza: “Flequillo calimero top”.

Ahora sabemos que este giro tiene truco y que es de quita y pon. Concretamente, un postizo de Studio25, un estudio de de cabello e imagen especializado en color y extensiones.

Blanca Suárez se une de esta manera a la corriente que también defendió Vicky Martín Berrocal recientemente y que es uno de los recurrentes beauty más usados por Penélope Cruz. Fue su apuesta el día que recogió el Oscar y se lo hemos visto en numerosas ocasiones. Un truco celeb al alcance de tu mano. | [LEER MÁS: Terelu Campos y Alejandra Rubio, inesperadas compañeras de trabajo]