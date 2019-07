No solo es una de las estrellas de la canción más admiradas de los últimos tiempos gracias a su paso por Operación Triunfo, Aitana es, además, una auténtica influencer de moda que se ha convertido en todo un reclamo para las firmas gracias a su importante repercusión entre sus fans. No es casualidad que importantes marcas como Stradivarius, hayan contado con su potente reclamo para el lanzamiento de sus últimas colecciones.

Junto con los ‘outfits’ que luce sobre el escenario, el estilo de Aitana en el street style es uno de los más buscados por sus admiradoras con un único fin, conseguir cada una de las prendas que lo componen. Como era de esperar, esto es lo que ha sucedido también con el llamativo traje de baño con el que ha protagonizado su puesta de largo en la playa como flamante pareja de Miguel Bernardeau.

Entre gestos de complicidad y cariño, la pareja disfrutó de uno de los deportes de moda durante la temporada estival; el sky surfing. Una disciplina que ha cautivado a muchas celebrities alrededor del mundo. Para la ocasión, la artista se decantó por un original bikini rosa chicle de talle alto que ha causado una auténtica sensación.

Un ‘dos piezas’ que no hemos podido evitar relacionar con el look que su compañera de profesión (salvando las distancias) Taylor Swift convirtió en viral hace unos años. Se trataba de un bikini de rayas estilo pin up que en su día fue un auténtico fenómeno de ventas.

En esta ocasión, Aitana ha tirado por una versión más 'acid' con un diseño que aún se encuentra disponible en dicha tienda online por 48 euros. Un modelo que en la misma web tiene una versión rebajada, aunque de otro tejido. Sin duda un reclamo para todos los bolsillos que, a buen seguro, convertirán a este conjunto en uno de los imprescindibles de los próximos meses.