La última aparición de Fonsi Nieto que ha hecho que nos fijemos en su mujer, Marta Castro

La empresaria acapara toda la atención en la reaparición del dj por motivos más que evidentes. ¿Qué le ha pasado a la esposa del expiloto?

Hace apenas un mes, Fonsi Nieto tuvo que someterse a una intervención por las secuelas del accidente que sufrió en el circuito de Indianápolis en 2010. Aunque continúa con su complicada y larga recuperación, el expiloto de motociclismo ha hecho un alto en el camino para disfrutar de la noche madrileña. Sin embargo, lejos de acaparar toda la atención de los focos, el dj no ha sido la ‘estrella’ de su esperadísima reaparición, sino su mujer, Marta Castro.

Marta, que no se ha separado de su marido desde la operación, se ha convertido en la protagonista de la velada por motivos más que evidentes. Además de la mala elección del estilismo, un rebuscado mini vestido de tweed con pronunciadísimo escote y detalles de volantes y lunares, la esposa de Fonsi Nieto también ha sorprendido por su imagen. A pesar de que siempre ha presumido de tener una estilizada figura, la empresaria está visiblemente más delgada que meses atrás, especialmente en la zona del rostro. Además, Marta ha potenciado aún más esta esta ‘extrema’ bajada de peso con un marcado maquillaje, que resaltaba tanto sus ojos como los pómulos y que resultaba ser muy poco favorecedor.

No cabe duda de que, en apenas unos meses, la celeb ha sufrido una gran transformación física que podría haber sido consecuencia del estado de salud de su marido, que no se encuentra en su mejor momento. Basta con echar un vistazo al pasado para percatarse de que la empresaria está desmejorada y que el pelo oscuro y el exceso de maquillaje no le hacen ningún favor.

