La diseñadora ha dado un giro a su cabello y confiesa que no son pocos los que le han dicho que se parece a la cantante de OT

Vicky Martín Berrocal es todo un icono de estilo. Tiene carácter, presume de sensuales curvas y no se le resisten las tendencias, que adapta con gusto a estilismos cotidianos sirviéndose de todo tipo de firmas, también low cost, como Zara o Mango. Hasta su hija Alba, quien está despuntando como ‘influencer’ y ha hecho sus primeros pinitos en la pasarela, ha confesado compartir armario con ella. Prueba de ello, es este vestido, uno de los favoritos de la diseñadora y que la joven ha tomado prestados en alguna ocasión.

Pero no solo en moda despunta Vicky. Su estilo capilar es la envidia de muchas mujeres, ya que goza de una gran melena con volumen a la que saca todo el partido. Desde acabados naturales a peinados wet pasando por recogidos informales, como su inseparable coleta. Sin embargo, hace unos días la andaluza presumía en las redes de un nuevo look, protagonizado por un flequillo marcado. ¿Real? Nada más lejos de la realidad. A través de sus Redes compartía una prueba de postizo en la que adelantaba “algo va a suceder…”.

De esta manera, para su última fiesta la exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ optaba por añadir a su look este llamativo complemento. Ella misma publicaba una imagen junto a su hija en la que se apreciaba el cambio. Ahora, días después, Martín Berrocal no ha dejado pasar la oportunidad de compartir los créditos del look completo, así como una divertida anécdota a propósito de su nuevo flequillo. “Gracias a este flequi de @playextension me pasé la noche dando las gracias a todos los que se me acercaban para decirme cuánto les gustaba mi voz… 🙄

@aitanax creo que hablaban de ti.!! Dicen que nos parecemos💋”.

De esta manera, la diseñadora desvelaba que estaba siendo comparada con la cantante Aitana a raíz del giro de estilo por el que ha apostado. No en vano, el flequillo es uno de los símbolos más característicos de la joven que se diera a conocer en la exitosa edición 2017 de Operación Triunfo. Esta prueba es una más que demuestra lo lejos que está llegando su influencia.