Paula Echevarría no está contenta con su aumento de peso y tenemos la prueba

Paula Echevarría es feliz. De eso no hay ninguna duda. Su relación con Miguel Torres vive un momento de auténtica dulzura y sus proyectos profesionales no paran de dar que hablar, aunque algunos de ellos no sean, precisamente, un éxito de audiencia. La actriz está viviendo una etapa de cambios y así lo ha hecho saber en sus últimas entrevistas. Uno de ellos ha sido su firme decisión de dejar de fumar. Un hito que, hasta el momento, está realizando con éxito desde hace varios meses. No obstante, la actriz confesaba que esta salubre novedad de su vida ha provocado que la báscula le haya dado un, suponemos, ‘pequeño susto’. “He engordado 3 kilos porque he dejado de fumar”, con estas palabras, la protagonista de Los Nuestros 2 confirmaba lo que parecía un hecho al verla tanto en sus apariciones públicas, así como en sus publicaciones de las redes sociales.

Precisamente Paula se servía también de los social media para compartir con sus followers la alegría que le ha producido estos kilos de más. En un vídeo en el que aparecía con su hija Daniella, Paula aseguraba muy sonriente: “Tengo kilos de felicidad y kilos de más porque he dejado de fumar, por fin”. Una actitud que parece chocar frontalmente con la última aportación que ha realizado a su rutina de alimentación, ya que, según hemos podido comprobar, su intención es la de quemar grasas con un insólito producto.

Nuevamente la mismísima Paula compartía su gran hallazgo en una de sus últimas publicaciones efímeras. Se trata del café reductor Q77, compatible con una de las cafeteras de cápsulas más conocidas y cuya composición, según nos confirma la propia firma de productos de estética, que activa el metabolismo ayudando así a controlar el peso. Además, es un café altamente diurético que evita la retención de líquidos y cuyos compuestos fenólicos ayudan al organismo a experimentar una sensación de saciedad.

Este no es la única bebida de esta ya famosa firma cuyas bondades ha probado y promocionado Paula. La exmujer de David Bustamante también ha hecho el test de su café anti-edad y con el que, suponemos, la influencer está dispuesta a frenas los signos del paso del tiempo.