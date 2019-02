La exmodelo y presentadora ha desvelado uno de los grandes secretos que se esconden tras su espectacular belleza

Sincera, cercana y muy bella. Así es Eva González en las distancias cortas. Estos tres adjetivos han confluido en la última colaboración que la popular presentadora de La Voz ha realizado con una nueva firma de cosmética. Poseedora de una indiscutible belleza, la andaluza, convertida en el mejor lienzo de las marcas beauty, ha hecho gala de su gran honestidad a la hora de desvelar sus grandes trucos de belleza, así como a la hora de confesar cuáles son sus cojeras a la hora de cuidar su piel.

La exmodelo lo tiene muy claro. Para decidirse por un producto de belleza, la comodidad es muy importante: “Me encantan estas cremas porque siento la piel cómoda y tienen un olor muy rico”. Una virtud que poseen los productos de los que es imagen y que además la esposa de Cayetano Rivera relaciona con una sensación muy placentera: “El ritual de cuidar mi piel lo asocio con un momento de relax. Es cuando me quedo en paz y puedo dedicarme a mí”.

No obstante, no todo es tan idílico en referencia a su rutina ‘beauty’ diaria. Su frenética actividad profesional y su nueva faceta como mamá copan la mayoría del tiempo de su día a día dejando poco margen a otras actividades de índole personal. Si a esto le unimos el gran talón de Aquiles a la hora de cuidarse, Eva asegura tener muy claro lo que necesita de un producto cosmético: “Yo no soy muy de cuidarme. Soy perezosa por eso necesito que me lo hagan cómodo, me lo hagan fácil”. De hecho, la sevillana aprovecha para realizar dos actividades en una cuando se trata de exfoliar su piel: “La crema exfoliante la uso en la ducha porque así salgo con todo hecho y me siento muy relajada y mejor”. Una sinceridad que la convierte también en una auténtica belleza interior.