El presentador de Pesadilla en la cocina ya no es el que era, sobre todo en lo referente a su aspecto. Alberto Chicote ha protagonizado uno de los cambios físicos ‘celeb’ más notables de los últimos años. Una transformación que, a pesar de venir de largo, ha vuelto a sorprender en la última aparición pública del cocinero. Así, Chicote acudía a la gala de los Premios Cocinillas, organizada por el diario El Español, volviendo a dejar perplejos a los medios de comunicación allí presentes. Lejos de haber bajado la guardia en su pérdida de peso, el madrileño sigue adelante en su pulso con la báscula mostrándose sensiblemente más delgado que la última vez que lo vimos públicamente, ya que, aunque es muy activo en las redes sociales, no es muy dado a publicar instantáneas de su cambio, más bien todo lo contrario.

Su importante pérdida de peso comenzaba exactamente en junio del 2017. Chicote aceptaba el reto del programa televisivo En forma en 70 días mostrando a la audiencia el paso a paso de su cambio hacia una vida ‘más saludable’. Así, el restaurador aseguraba: “Yo no hacía ejercicio, no mantenía unos hábitos de ejercicio constantes (…) Pero cuando tienes que hacerlo cada día, te das cuenta de que solo es cuestión de ponerse”. La bajada de peso del cocinero no se basó únicamente en un cambio de alimentación sino en un auténtico giro en su estilo de vida.

No obstante, la comida ha sido lógicamente una parte fundamental en la nueva vida del chef y así, en el programa Liarla Pardo de La Sexta, explicaba con gran sentido del humor cuál ha sido la pauta a seguir para perder ni más ni menos que 32 kilos: “La otra mitad de Chicote se ha quedado en casa cocinando (…) Simplemente he aprendido a llevar una dieta más sana”.

Trabajador incansable, además de su último programa de denuncia culinaria ¿Te lo vas a comer? Alberto Chicote triunfa con su canal de Youtube así como con su página web. Orgulloso de su gran logro, el madrileño sigue poniendo gran hincapié en la idea de cambiar hacia unas pautas de vida más saludables. Una gran premisa que está decidido, a juzgar por las imágenes, a predicar con el ejemplo. Así ha sido su gran cambio en 10 imágenes que no te dejarán indiferente.