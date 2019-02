Aún no ha pasado un año desde que cumpliera la mayoría de edad y Alejandra Rubio se ha convertido en una de las influencers de moda con mayor tirón en nuestro país. La ropa que luce en sus publicaciones de Instagram, así como sus trucos de belleza y novedades lifestyle se convierten de inmediato en todo un éxito a nivel mediático. Su piel de porcelana y su larga melena color azabache son dos de los puntos sobre los que sus followers tienen más interés. Precisamente, una de sus últimas confesiones beauty ha dejado a más de uno de sus fans con la boca abierta. ¿Cómo cuida Alejandra su bonito cabello?

Aprovechando una de sus últimas publicaciones efímeras, la joven, que acababa de acudir a su salón de belleza habitual, revelaba con gran sinceridad uno de sus grandes y hasta ahora desconocidos tips para cuidar su pelo: “Yo nunca me lavo el pelo en casa. Siempre voy a la peluquería y allí me lo lavan”. Al parecer, Alejandra no posee el cabello tan lacio y sedoso como lo muestra en sus publicaciones, por el contrario, y según aseguraba la propia protagonista, su melena resulta indomable después de los lavados. Motivo por el cual se ve obligada a acudir a un centro profesional para hacerse con ella. Una confesión que genera una importante incógnita ¿Acude Alejandra diariamente a su peluquería habitual o prefiere no lavar su cabello todos los días?

Desde la redacción de look nos hemos puesto en comunicación con la Peluquería Francis, a la que acude asiduamente Alejandra, con el fin de dar respuesta a esta pregunta y, de paso, conocer los productos que utiliza la hija de Terelu para lavar y cuidar su melena. A pesar de no poder facilitarnos esta información hemos podido saber que se sirven de la exclusiva firma de productos ‘Sebastian’ y que son expertos en alisados y tratamientos de hidratación. Un extra que, a buen seguro, facilitará a la joven el trabajo diario de arreglar su pelo y cuya fama ha transformado a este salón en el favorito de famosas como Miriam Saavedra, Oriana Marzoli o Sofía Suescun.