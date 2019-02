Por sus manos han pasado algunos de los rostros más bellos del país

Este año el secreto beauty de los Premios Goya no se ha encontrado ni en una barra de labios ni una sombra de ojos estridente, sino en un paso previo que no te imaginas. Nos lo desvela en exclusiva el maquillador Goyo Acevedo, que gracias a su saber hacer y amplia experiencia, se encargó de coronar a la actriz Macarena Gómez como una de las más guapas de la gala.

Pregunta: ¿Cuál es el secreto beauty de este año que nadie conoce?

Respuesta: Yo usé las ampollas de Sensilis, que la verdad es que dejan la piel muy bien. Sobre todo, hay que tratar la piel, dejarla con luz y unificar el rostro. El tratamiento es súper importante. Ellas ya suelen venir con la piel bien, porque cuando tienes estas cosas es un poco como las novias, te haces tus cositas. Ese es el tratamiento con el que ellas vienen, pero luego Sensilis también les preparó la piel antes. Nosotros somos como el efecto flash, las ponemos guapas en el momento. Y la que no viene con la piel bien se le disimula y se le pone.

P: ¿Y eso cómo se hace?

R: Con ampolla, crema, sérum y luego maquillaje.

P: Es mucho trabajo para que todo salga perfecto. Por ejemplo, ¿cuánto tardaste en maquillar a Macarena Gómez.

R: A ella la conozco bastante bien. La he hecho en los Forqué y en los Feroz de este año, y también en otros años. Con ella tardé 30 minutos. También yo llevo en Cibeles 15 años y me consideran de los maquilladores más rápidos de Cibeles, ponle que me suelo dedicar por actriz entre 30 y 45 minutos por maquillaje. Cuando a una actriz la conozco más, tardo menos porque sé su forma de ojo, lo que le gusta. Y cuando me viene una nueva la tengo que preguntar.

P: ¿Ellas te dicen qué tendencias que se quieren poner o tú las maquillas según crees que les quedará mejor?

R: Es un complemento entre el estilo del personaje y el vestido que lleve ese día. Un complemento de las dos cosas. También según qué personajes, porque hay actrices que tienen una imagen más marcada y otras que menos. Muchas veces las estilistas que las visten esa noche te pasan una referencia. Se habla un poco entre la estilista, el personaje y el profesional.

P: ¿Hay alguna tendencia que se haya adelantado en los Goya y que se vaya a ver este año?

R: Potenciar más los ojos y los eyeliner, que en Cibeles también hicimos. Marcar más el ojo y líneas rectas.

P: ¿Se ha arriesgado mucho en esta edición?

R: Siempre. Yo llevo siete años haciendo la gala, dos con Sensilis y siempre se arriesga.

P: ¿Hay algo que te haya gustado especialmente?

R: El Teresa Helbig de Macarena Gómez era brutal. Teresa se llevó el premio en Cibeles y me hizo ilusión porque es encantadora.

P: ¿Alguna otra actriz que te haya gustado?

R: Cayetana Guillén Cuervo iba brutal. El vestido tenía una luz que parecía que llevara led.

P: ¿Hay algunas personas que son más fáciles de maquillar que otras?

R: Sí y no. A mi eso no me suele costar… Simplemente es preguntar a la gente qué estilo tiene, tanto gente pública como no. Si es cierto que cuando vas a hacer a alguien público que no has hecho nunca, yo me meto en Google y ves un poco qué estilo tiene. Pero cuando hago bodas, que conoces a la novia el día que haces la prueba, yo les hago dos preguntas: cómo te maquillas cuándo sales y a diario. Una novia, que no me puedo meter en Google para verla, ya me va diciendo el estilo, si una persona te dice que no se maquilla nada y se casa, en su boda te tienes que centrar en la piel, rizarle muy bien la pestaña y hacerle un maquillaje que yo digo ‘de corrección’, si tiene el ojo muy pequeño, hacérselo más grande, si tiene el ojo más grande hacérselo más pequeño. Adaptarte un poco al estilo de cada uno.

P: ¿También ha habido maquillaje para hombres en estos Goya?

R: Sí, a ellos yo siempre les pongo una ampolla flash. A los que se han echado una siesta y vienen descansaditos les pones una ampolla flash, les hidratas un poco y, sobre todo, matizas para que no brillen mucho. Matizar de una forma sutil. También siempre hay alguno tiene un poco más de ojera, que no se cubren del todo a un hombre como se cubre a una mujer porque si no le feminizas mucho. Quizás tapar algún granito, se le peina la ceja, se le hidrata el labio porque no se ha dado cacao y el labio tiene que estar carnoso. Hay hombres que tienen rojez y se le cubre la rojez.

He maquillado a varios, por ejemplo, a Omar Ayyashi, el marido de Cayetana, le puse una ampolla y tal.