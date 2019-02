Las duquesas de Sussex y Cambridge mantienen un particular duelo de estilo que, en cuestiones capilares, tiene una clara vencedora

La llegada de Meghan Markle a la Casa Real británica en noviembre de 2017 supuso un soplo de aire fresco en todos los sentidos. Exactriz, ecologista y con una personalidad muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el universo ‘royal’, la esposa del príncipe Harry es poseedora de un estilo único, muy fresco y original, que ha logrado conquistar en todo el mundo. Es aplaudida allá donde va y sus looks son los más imitados, tanto que, en apenas un año, ha conseguido hacer sombra a su cuñada, la mismísima duquesa de Cambridge, Kate Middleton, mucho más clásica y conservadora en cuestiones estilísticas.

No obstante, hay un aspecto en el que la estadounidense aún no ha conseguido desbancar a su cuñada, y no es otro que su pelo. Aunque a lo largo de estos meses Meghan ha conseguido poner de moda su característico look ‘messy’, la cuidada melena de Kate Middleton sigue siendo una de las más admiradas a lo largo y ancho del planeta, hasta el punto de hacer de ella una de sus principales señas de identidad. No lo dicen solo sus más fervientes admiradores, sino también los expertos. Larga, castaña, ondulada y muy brillante, suele ser una de las más demandadas en los centros de belleza más prestigiosos.

Así lo aseguran desde el salón de Alma Luzón, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca madrileño, donde, incluso, han llegado a elaborar una curiosa recopilación con los looks más solicitados por sus clientas. ¿Quieres sabes cuáles son?

‘Bun with braided band’

Gran amante de los recogidos, Kate suele decantarse en gran medida por aquellos unidos por dos trenzas que se juntan en los laterales y se colocan sobre un ‘bun’.

‘Business casual’

Las ondas sutiles de la Duquesa de Cambridge son casuales y abiertas desde la barbilla hasta las puntas. El brillo de su melena es el responsable de hacer que siempre luzcan pulidas y perfectas.

‘Loop there it is’

Kate hace que las coletas no sean aburridas al enrollar parte de su cabello alrededor de la base y agregar volumen.

‘With a twist’

Este estilo sin complicaciones y semi recogido pretende resaltar los deslumbrantes reflejos en tono caramelo de la Duquesa de Cambridge.

‘The Klassic Kate’

Pero su peinado habitual es la tendencia que más triunfa: el cabello suelto con ondas en tono chocolate.

