Rosalía no para de sorprendernos. Después de su éxito en los Latin Grammy y de lanzar una colección cápsula para Pull&Bear, la cantante regresa con importantes novedades, por lo menos, en el terreno estilístico. Y es que, si su larga y racial melena morena era una de sus señas de identidad, ahora la catalana ha decidido cambiarla por una rubia platino, con flequillo y de corte midi tal y como hemos podido comprobar a través de un breve vídeo publicado recientemente en sus ‘Stories’ de Instagram. Sin duda, una imagen muy distinta a la que nos tenía acostumbrados y que, probablemente, responda a alguno de sus nuevos proyectos, ya sea un editorial de moda para alguna publicación, el rodaje de su nuevo vídeo musical o una campaña publicitaria.

De momento, la intérprete de Malamente ha querido mantener el misterio y no desvelar nada a sus seguidores. Incluso acompaña a la secuencia de unas interrogaciones, generando aún más expectación con lo que se trae entre manos. No obstante, lejos de parecer un cambio de look definitivo, lo más seguro es que Rosalía haya querido jugar al despiste optando por una peluca, tal y como ya hicieran anteriormente otras ‘celebs’ como Miriam Giovanelli o Georgina Rodríguez, con la ayuda de los retoques fotograficos.

Lo cierto es que no se ve en absoluto desfavorecida con el cambio. Así, las facciones de su cara se ven un tanto dulcificadas otorgándole cierto aire de inocencia. Sin embargo, lo que la estrella ha querido dejar inalterable han sido sus pobladas cejas negras, uno de los elementos de su rostro con el que más le gusta jugar.

A la espera de que nos mande más pistas, sus admiradores no han tardado en manifestarse acerca de la nueva cabellera rubia de su ídolo. Así, uno de los clubs de fans que posee en Argentina han aplaudido su look afirmando que está “hermosa”, una opinión que seguramente dividirá a sus millones de seguidores en todo el mundo.