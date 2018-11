Ares Teixidó se deshace de la imagen que enamoró a Bustamante

La presentadora ha decidido cortarse flequillo y el resultado es sorprendente

Hay quien dice que los puntos de inflexión en la vida de las mujeres se ven a menudo reflejados en cambios de look más extremos de lo habitual. Si el último gesto de Ares Teixidó tiene o no que ver con la reciente confesión acerca de su historia de amor con David Bustamante es algo que solo ella sabe, pero la catalana tiene, además, otro motivo y no es otro que la nostalgia.

Tal y como ha contado ella misma a través de sus ‘stories’ de Instagram, Ares aprovechó la celebración del Día Mundial de la Televisión para repasar algunos de los vídeos de los 13 años que lleva trabajando en el medio y viéndose con flequillo en el pasado decidió ponerse en manos de su peluquero de confianza para recuperar su antigua imagen.

Lo cierto es que el nuevo look favorece a la exconcursante de Gran Hermano VIP, que tras haberse cortado su larga melena hace unos meses, ha conseguido una imagen al más puro estilo Liza Minnelli en Cabaret.