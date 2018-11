Martina Klein recuerda a Britney Spears tras su cambio de look más radical

La modelo compartió con sus seguidores el momento más divertido de su último cambio de look

Ha llovido mucho pero la imagen de Britney Spears rapándose maquinilla en mano todavía viene a la cabeza de muchos cuando se habla de un cambio de look radical y parece que a Martina Klein le ocurre lo mismo.

La modelo catalana ha pasado por un salón de peluquería para despedirse de su rubia melena y apostar por un favorecedor corte ‘pixie’ que, tal y como demostró en la Gala People in Red, le sienta a las mil maravillas.

Antes de desfilar por la alfombra roja del evento, la pareja de Alex Corretja compartió varias fotografías en su perfil de Instagram y, aunque en la última se apreciaba el espectacular resultado final, la primera era de lo más divertida: con el pelo ya corto y varios mechones cubiertos de tinte, y papel de aluminio fucsia en la cabeza, Martina posaba de lo más divertida con una simpática mueca y un mensaje revelador.

“Oops I did it again! (Luego os lo enseño) 🤪🤩😎” eran las palabras con las que Klein hacía referencia a Britney, trayendo así a la memoria de sus seguidores no solo su gran éxito radiofónico sino también el gesto más rebelde (y en su caso preocupante) de la denominada Princesa del pop.