La cantante había hecho de sus tirantes coletas una de sus señas de identidad

“Vida nueva, look nuevo”. Esa parece ser la máxima que ha regido los cambios de estilismo de muchas ‘celebs’ ante los nuevos acontecimientos que han regido sus vidas. Aitana lo hacía recientemente tras su ruptura con Cepeda y ahora ha sido Ariana Grande la que parece que ha decidido renovar su imagen tras su separación de Pete Davidson. Y lo ha hecho de la forma más radical posible, deshaciéndose de su larga coleta, su elemento más característico. Ha sido ella misma quien lo ha compartido a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que aparece con una favorecedora melena midi y caracterizada con orejas y nariz de conejo.

Una imagen que revolucionaba y dividía a sus millones de seguidores, puesto que no todos estaban conformes con su drástica decisión. Lo cierto es que puede que en ella haya tenido mucho peso la conversación que recientemente mantuvo vía Twitter con Camila Cabello cuando, en el marco de los MTV EMA, esta le preguntaba que cómo podía soportar el dolor que le provocaba su tirante cola de caballo.

A pesar de ser su peinado favorito la propia Ariana ha reconocido en alguna ocasión los trastornos que el maltrato continuado de su cabello le estaba provocando. Así, hace algún tiempo se conocía que su coleta y sus larguísimas extensiones no eran más que una estrategia para disimular la caída del pelo que estaba sufriendo. Un motivo de peso para que en este momento haya querido sanear su castigada cabellera.

No obstante, también podríamos encontrarnos ante un ‘fake’ y que la intérprete de No more tears haya querido jugar al despiste con su cambio de look. Algo que ya hizo tiempo atrás Miriam Giovanelli o, más recientemente, Georgina Rodríguez al fingir que se había teñido de rubia y sembrando así la confusión entre sus fans. Junto a la instantánea con su nueva melena, hay otra en la que Ariana Grande todavía conserva su larga coleta, de modo que, ante el desconocimiento de si se trata una imagen anterior o posterior, podríamos estar siendo víctimas de una broma de la artista. El tiempo lo dirá.