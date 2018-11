Ya lo dijimos aquí hace algún tiempo, las coletas demasiado tirantes no son nunca una buena idea. Ariana Grande sabe bien de lo que hablamos y, ahora, Camila Cabello parece que también. La intérprete de Havana llegaba a la alfombra roja de los Premios MTV Europe, celebrados recientemente en Bilbao, luciendo el peinado estrella de la exchica Disney, una pulida y favorecedora cola de caballo de la que se terminaría arrepintiendo instantes después. De hecho, su cuenta de Twitter recogía el ‘calvario’ por el que estaba pasando la joven cantante.

“Me he hecho una coleta alta por primera vez y literalmente me está tirando del cerebro. Es muy doloroso, ¿cómo lo haces @arianagrande?”, le preguntaba desesperada. “Bueno, en realidad tú tienes pelo, lo que lo hace un poco más doloroso… No, estoy bromeando, me duele constantemente y no me importa en absoluto”, le contestaba su compañera de profesión casi al momento solidarizándose con ella.

well u actually have hair so that prolly makes it a lil more painful ….. nah jk i’m in constant pain always and don’t care at all — Ariana Grande (@ArianaGrande) 4 de noviembre de 2018

Una respuesta que, aunque irónica, no estaba carente de realidad. Lo cierto es que tiempo atrás se conocía que Ariana sufría las consecuencias de maltratar a su cabello durante años. Obligada a teñirse de pelirrojo para dar vida a su personaje del programa infantil de Nickelodeon, Cat & Sam, su pelo había comenzado a caerse peligrosamente, de modo que la coleta peinada hacia atrás y los postizos se habían convertido en su tabla de salvación para disimular las calvas en su cuero cabelludo.

Sin embargo, en este caso, el remedio puede ser peor que la enfermedad ya que las colas de caballo demasiado tirantes también contribuyen al debilitamiento de la fibra capilar y a la caída del cabello (lo que se conoce como alopecia por tracción).

Por su parte, Camila Cabello no cree que tanto sacrificio merezca la pena y no parece dispuesta a correr el riesgo por lo que, después de unas horas de dolor de cabeza, optó por quitarse la coleta durante el transcurso de la gala. Algo que también reflejó en sus redes sociales. “Me la he tenido que quitar”, escribía junto a una divertida fotografía en la que aparece con la cara aún aturdida. A lo que Grande contestó: “Me alegro por ti, aún sientes cosas”. ¿Le servirá este caso como lección?