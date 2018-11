Convertida en todo un fenómeno, es un icono de estilo para la generación 'millennial'

No cabe duda de que Rosalía es una de las sensaciones del momento. Su reciente actuación durante la gala de los premios MTV Europa celebrada en Bilbao la ha encumbrado como toda una estrella también a nivel internacional. Su fusión ‘flamenco trap’ conquista en todas partes y, por supuesto, su particular estilo está dando mucho de qué hablar. María Escoté o Palomo Spain son algunos de los creadores españoles que también han caído rendidos ante ella vistiéndola con sus particulares diseños en su gira o sobre la alfombra roja.

La extravagancia y lo excesivo están a la orden del día en su vestidor, siendo las zapatillas ‘monster’ o el ‘art nail’ (al más puro estilo Blanca Suárez) algunas de sus tendencias favoritas de las que no duda en presumir siempre que tiene ocasión. Aunque si bien es cierto que no suele destacar por sus estilismos ‘beauty’ -ya que siempre suele recurrir a discretos peinados de inspiración noventera y optar por un maquillaje natural estilo cara lavada-, hay un elemento que la cantante catalana parece tener una especial fijación en destacar. Y no es otro que sus pobladas cejas.

La autora de Malamente destacaba anoche además de por su llamativo ‘outfit’ rosa con volantes de Escoté por unas sorprendentes cejas pintadas a juego. Una excentricidad que ya había lucido apenas dos días antes cuando las tiñó de azul a tono con su conjunto barroco de Versace. Pero estas no han sido las únicas ocasiones. Solo hay que echar un vistazo a su ‘timeline’ de Instagram para descubrir que apenas un mes atrás también las tintó de rosa combinándolas con su atuendo deportivo.

Un peculiar detalle que parece querer convertir en una de sus señas de identidad, aunque desconocemos si terminará por convertirse en tendencia entre sus seguidoras. El estilo de Rosalía está calando hondo en la generación ‘millennial’, pero las cejas de fantasía no parecen ser la mejor opción, al tratarse de un importante elemento bajo el que se enmarca el rostro.