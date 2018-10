View this post on Instagram

No hace falta explicar lo que más me gusta de mi personalidad, y lo que me hace ser una #ChicaWow porque cada personalidad es única y cada chica es “wow”. ✨ Sed vosotros mismos, siempre y cuando no hiráis a nadie con vuestros actos, y seréis, a parte de felices, la mejor versión de vosotros ✨ #liberatuwow @rimmelondones #ad