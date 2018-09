Monica Bellucci, la belleza italiana por la que no pasa el tiempo

Monica Bellucci no pasa de moda. Tanto es así que, hace apenas unos días, el nombre de la emblemática actriz italiana acaparaba los titulares de estilo después de que, contra todo pronóstico, se encargara de abrir el desfile de la colección Primavera-Verano 2019 de Dolce & Gabbana. Un espectáculo inclusivo con guiños feministas del dúo de diseñadores en el que Bellucci volvió a demostrar que la belleza no tiene talla ni, por supuesto, edad. Tras este fugaz regreso a la pasarela, como mejor despedida de los 53, la intérprete alcanza los 54 años consagrada como símbolo de la elegancia y sensualidad italiana. Y es que las curvas de la ‘chica Bond’, que comenzó su carrera en la industria del modelaje con tan solo 16 años, continúan causando sensación.

A pesar de que desde que alcanzara la fama mundial ha sido considerada como un auténtico ‘sex symbol’, algo estrechamente ligado con su carrera, la que fuera esposa de Vicent Cassel siempre ha intentado que lo que realmente se premie sea su talento, y no su belleza. “Siempre contesto que la belleza dura cinco minutos. Cuando eres guapa, si no hay nada detrás, nada va a suceder. Tengo casi 53 años y espero que no solo se trate de mi belleza”, señaló Bellucci tras recoger el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián 2017.

A diferencia de otros rostros del ‘star system’, Monica nunca ha tenido problema en continuar sumando años. “Tengo confianza y trato mejor mis problemas. Acepto quién soy y que la perfección no existe”, confesó durante una entrevista a Daily Mail. Y es que el tiempo parece no pasar por la inolvidable actriz de Manuale d’amore, un auténtico icono de estilo y un todoterreno delante y detrás de la cámara.

Ahora, por motivo de sus 54 primaveras, repasamos algunas de las fotografías de la carrera de la diva italiana y los momentos más importantes de su vida. ¡No te pierdas la galería!