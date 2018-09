Sara Carbonero corta por lo sano y dice adiós a su melena

La periodista sorprende en las redes con un nuevo estilo. Un favorecedor corte perfecto para sanear el pelo tras el verano

Sara Carbonero no es dada a los grandes giros de estilo. Si bien su vestidor se ha visto transformado desde que saltara a la fama, y aquellos vestidos venda han sido sustituidos por prendas mucho más cómodas y fluidas, su pelo apenas ha dado titulares. Mantiene su tono natural -un castaño oscuro que sin duda la favorece y que ilumina con reflejos o balayage en la misma gama- y nunca permite que la tijera supere la altura de sus hombros. Quizá un poco de flequillo cortina, alguna capa, pero poco más.

Pues bien, el día ha llegado y Sara Carbonero ha cortado por lo sano. Hace apenas unas horas, presentaba su nuevo cambio de imagen a todos sus seguidores de Instagram; un long bob despuntado, con algunas ondas estilo messy sutilmente marcadas y volumen. Guapa, como es habitual, la de Toledo publicaba también una storie en la que agradecía el cambio a María Baras de Cheska, su estilista de confianza. “Por cierto, ayer fue el día”, escribía. Y no es para menos, porque Carbonero ha lanzado en varias ocasiones, durante los últimos meses, alguna que otra pregunta a sus followers acerca de si cambiaba o no de look y había generado mucha expectativa.

Parecía querer y no atreverse. Lógico, como le pasaría a cualquiera que tuviera el melenón de la mujer de Iker Casillas. Sin embargo, corta sobre seguro, pues no es la primera vez que la vemos luciendo un long bob. En 2013, siendo presentadora de deportes en los informativos de mediodía de Telecinco, tiró de tendencia y consiguió que fuera el corte más solicitado en las peluquerías.