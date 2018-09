Su estilista asegura que la decisión de la Duquesa de Sussex de no usar estos tonos no se debe al protocolo británico

Desde que se la empezase a relacionar con el príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle empezó a vestir con looks mucho más formales y a apostar por maquillajes muy sutiles en los que la naturalidad estaba por encima de todo. El estricto protocolo británico le impide lucir otros más excéntricos, aunque ahora, el profesional que se encargó de maquillar a la Duquesa de Sussex el día de su boda ha revelado en una entrevista para la revista People algunos datos desconocidos hasta la fecha.

Empezando porque es ella misma la que decide embellecer su rostro en su día a día. “Se siente cada vez más cómoda maquillándose ella misma. ¡Le encanta maquillarse y es buena haciéndolo!”. La Duquesa prefiere dar protagonismo a sus ojos y suele delinearlos con un lápiz de color negro. Entre sus trucos, se encuentra maquillar tanto las pestañas inferiores como las superiores, utilizar iluminador, colorete en tonos melocotón y pintalabios de color nude. Precisamente en cuestiones de ‘lipsticks’, Daniel Martin aseguraba que existía uno que jamás volveríamos a ver en el rostro de Meghan Markle: el rojo.

Esta gama de colores, utilizada por millones y millones de mujeres en todo el mundo, no parece gustar especialmente a la exactriz americana. Por eso, según afirma el estilista Meghan no volverá a llevarlo nunca más: “La única vez que llevó los labios rojos, no se sintió cómoda. Le gusta hablar, por lo que no quiere tener que estar preocupándose de nada”.