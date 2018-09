View this post on Instagram

Felicidades mis queridos @ana_lozano_make_up y #massimogatabrusi por vuestro merecidisimo #emmy 👏👏👏Os quiero!!! Congratulations my friends @ana_lozano_make_up and #Massimo Gattabrusi for your very deserved #Emmy. I love you ❤️❤️❤️