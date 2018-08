La actriz de 'La que se avecina' ha tenido que recurrir a drásticas soluciones

Nadie dijo que el trabajo de actriz fuera fácil y, si no, que le pregunten a Macarena Gómez. La mujer de Aldo Comas es uno de los rostros más populares del cine y la televisión nacionales y ha sido precisamente su trabajo como intérprete en la última producción de Álex de la Iglesia el causante de su último drama de belleza.

Para su papel en ‘En las estrellas’ Macarena tuvo que decolorar su cabello hasta conseguir un rubio platino que le duró más bien poco una vez dijo adiós al personaje. Aunque su cambio de look no tuvo gran repercusión ha sido ahora, inmersa en la promoción de la película, cuando Gómez ha desvelado el problema que le trajo la decoloración tan extrema.

“Tuve problemas con el pelo. No durante el rodaje de la película en sí, posteriormente en una decoloración que me hice, me lo quemaron y se me cayó. Durante el año pasado he tenido que usar peluca. Era como una prótesis. Como media peluca, extensiones… Luego me hizo heridas en el cuero cabelludo”.

Esta revelación es del todo sorprendente ya que durante todo el año pasado la protagonista de ‘La que se avecina’ ha hecho acto de presencia en numerosos sin que se haya notado lo más mínimo el trance capilar por el que estaba pasando.