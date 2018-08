La cantante ha reivindicado su derecho y el de todas las mujeres a hacer 'top less'

Aitana está de vacaciones en Ibiza con unos amigos pero parece que ni de vacaciones va a poder descansar la joven. Durante una jornada en alta mar, en la que disfrutó de las aguas baleares a bordo de un enorme catamarán, la de Barcelona ha aprovechado para posar con sus amigas en diferentes posturas.

Para una de las imágenes el grupo de amigas no dudó en desabrocharse la parte de arriba del bikini posando de espaldas como si se lo hubieran retirado. El momento fue captado por unos reporteros gráficos y la polémica se ha desatado en la Red cuando algunos internautas se han escandalizado por un supuesto ‘top less’ que ni siquiera llegó a ocurrir.

Ante el aluvión de mensajes y, asumiendo que haga lo que haga siempre habrá quien la critique, la novia de Cepeda ha decidido publicar un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que deja muy clara su postura ante las inesperadas críticas.

Hola. Vengo a aclarar que yo ayer no hice topless. Nos quisimos hacer una foto y me saqué la parte de atrás del sujetador. Pero con todo esto quiero decir algo: No hice topless porque ahora soy una persona pública y sí, me da miedo que alguien pueda hacerme una foto… pero ¿Por qué? Son tetas con sus correspondientes pezones.

No entiendo a qué vienen comentarios diciendo “madre mía como haya hecho topless…” en pleno siglo XXI. Me encanta que se luche por la libertad de cada cuerpo y que siempre vea comentarios del tipo “cada uno hace lo que quiera con su cuerpo”, “la mujer es libre de hacer lo que quiera al igual que el hombre, sin que se la juzgue”. Y que luego salgan unas fotos mías en un barco sin enseñar nada (solo la espalda al descubierto) y ya se empiece la gente a escandalizar.

Siempre me dicen que no me meta en estos temas… y sí, muchos personajes públicos pasan de comentarios y siguen con su vida, pero yo considero que ahora tengo una herramienta como son las redes sociales para decir algo coherente de vez en cuando. Aunque a veces tenga muchos fallos. Por eso pasaba por aquí, para decir esto.

Gracias y pasad un bonito verano (¡lo que quede!)